Erkan Petekkaya İrem Sak'ın adını duyunca sinirlendi

Yeni filmi Kapan'ın için düzenlenen basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu Erkan Petekkaya, kendisi için "Erkan'la asla evlenmem" diyen meslektaşı İrem Sak'ın adını duyunca adeta çıldırdı.

"BANA ONU SORMAYIN"

Petekkaya'ya film hakkındaki soruların ardından "Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek ile mi evlenirsin, Erkan Petekkaya'la mi?" sorusu yöneltilen İrem Sak'ın "Erkan'la asla evlenmem" cevabı hatırlatılınca ortam gerildi. Oyuncu, "Bana niye başkalarını soruyorsunuz? Sormayın kardeşim. Bu kısımları ve bu bölümleri röportajdan çıkartın, yapımcılarınıza söyleyin" diyerek gazetecilere çıkıştı.