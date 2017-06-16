Erkan Petekkaya: Resmen kazıklandım

Hollandalı yapım firması Endemol Shine’dan alacaklarını tahsil edemeyen ünlü isimler ve set çalışanları, önceki gün şirket binası önüne giderek eylem yapmıştı. Paramparça, Dayan Yüreğim ve Evlat Kokusu dizilerinin oyuncu ve set ekibi, avukatlarıyla bir araya gelerek kanuni işlem başlatacaklarını ifade etti.

"CANIMIZA TAK ETTİ"

Alkışlı protestonun ardından Paramparça dizisinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bu zamana kadar etik anlayışa aykırı olduğundan, bize yakışmayacağından dolayı sustuk. Fakat artık kazıklandığımızı hissettik. İnsan hakları diye bağıran Avrupalıların ülkemize gelerek yaptıkları bu işte. Gerekirse kalkar Hollanda’ya gideriz. Hukuki sürecimiz de başladı. 15 bölümlük alacağım var. Artık canımıza tak etti. Bu işin peşini bırakmayacağız..."