Erkan Petekkaya'ya Cem Yılmaz soruldu

Erkan Petekkaya, daha önce ‘Film yapmasın' diye yüklendiği Cem Yılmaz hakkında yine benzer ifadeler kullandı.

SEVMEK ZORUNDA MIYIM?

Petekkaya, Yılmaz'ı bu kez “Sevmek zorunda mıyım? Sevmiyorum, demokrasi diye bir şey var, film yapmasın gösterilerine devam etsin.” diyerek eleştirdi.

İYİ GÖSTERİ YAPIYOR AMA...

Keyifli olduğu gözlerden kaçmayan oyuncu, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti; “Cem çok iyi gösteri yapıyor, ben önünde eğilirim. A plus bir espri anlayışı var. Ama B ya da C klas film yapsa daha anlaşılır olur.”