CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Halk TV yayınında Türk halkını referandum üzerinden tehdit etti.

EVET ÇIKARSA DENİZE DÖKERMİŞ

"Evet çıkarsa sizi deniz dökeriz" diyen CHP'li vekil, 'hayır' oylarının önde olduğunu ifade etti.

CHP'li Hüsnü Bozkurt'un bu skandal açıklamalarına A Haber ekranlarında Sabah Ajansı programıyla izleyiciyle buluşan Erkan Tan sert bir dille tepki gösterdi.

Erkan Tan'dan 'evet' diyenleri tehdit eden vekile tepki İZLE

15 TEMMUZ'DA NE YAPIYORDUN

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişimini hatırlatan Erkan Tan, CHP'li vekilin o günlerde ne yaptığını sorguladı.

BOZKURT DEĞİL MANKURT

CHP'li Bozkurt hakkında 'Bozkurt değil mankurt' ifadesini kullanan Tan, "16 Nisan'da EVET diyeceğim, Sarıyer'deyim, denizin kenarındayım.

GEL DENİZE DÖK

Delikanlıysan gel beni de denize dök bakayım.." dedi.

CHP'li Hüsnü Bozkurt'un 'evet' tehditi

CHP'li vekil: Evet çıksa bile sizi denize dökeriz haberi