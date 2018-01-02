Erkek arkadaşa sürpriz evlenme teklifi

Zonguldak'ta yaşayan Nazmiye Ergin, 2 yıldır birlikte olduğu motosiklet tamircisi erkek arkadaşı Barış Atasoy'a alışılmışın dışında sürpriz evlenme teklifi hazırladı.

SENARYO GEREĞİ KAZA YAPTI

Nazmiye Ergin, senaryo gereği Erdemir Lojmanları mevkinde motosiklet ile kaza yaptı.

ARKADAŞLARI HABER VERDİ

Nazmiye Ergin'in arkadaşları Barış Atasoy'a kazayı söyleyerek, hemen olay yerine gelmesini kız arkadaşının acı içerisinde yerde yattığını söyledi.

Motosikletiyle verilen adrese gelen Barış Atasoy, kaldırımda oturan Nazmiye Ergin'in yanına gitti. Nazmiye Ergin, erkek arkadaşına önüne başka bir motosikletin çıkması sonucu kaza yaptığını ve iyi olduğunu söyledi.

CEBİNDEN YÜZÜK ÇIKARIP EVLENME TEKLİF ETTİ

Nazmiye Ergin ardından cebindeki yüzüğü çıkartarak Barış Atasoy'a evlenme teklifinde bulundu. Evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Barış Atasoy, kız arkadaşına 'evet' cevabını verdi.

"BU İŞTE BİR TERSLİK VAR"

Barış Atasoy, kız arkadaşının kendisine evlenme teklif etmesinin şaşkınlığını yaşadığını anlatırken, "Galiba bu işte bir terslik var. Normalde erkeklerin teklif etmesi gerekirken, burada kız arkadaşım evlenme teklifi etti. Gerçekten şoktayım." dedi.

Farklı bir anıları olmasını istediğini söyleyen Nazmiye Ergin ise, erkek arkadaşıyla kendisinin tanıştığını belirterek, şöyle dedi: "Biz zaten ilişkinin başından beridir tersten gidiyoruz. Sosyal medyadan arkadaşlık isteğini ben gönderdim. Konuşmayı ben başlattım. Çıkma teklifini ben ettim. Bizimkinin bir adım atacağı yok. Ben evlilik teklifi edeyim ki işler hızlansın dedim. O da kabul etti. Çok mutluyuz."





