Erkek arkadaşı bikinili fotoğrafını paylaşınca çıldırdı

Bodrum'daki bir meslek lisesinin 9'uncu sınıf öğrencisi Ö.D., aynı zamanda sınıf arkadaşı olan erkek arkadaşıyla, geçen hafta sonu gittikleri mavi yolculukta çektiği bikinili fotoğraflarını kendi izni olmadan Facebook sayfasında paylaştığı için tartıştı.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Ö.D.'nin fotoğrafları kaldırmasını istediği erkek arkadaşı, iddiaya göre bunu kabul etmedi. Bunun üzerine tartışma uzadı, ikili ayrılma kararı aldı. Bu duruma öfkelenen Ö.D., intihar edeceğini söyleyip, sınıftan koşarak çıktı.

KENDİNİ YERDEN YERE ATIP, DUVARLARI YUMRUKLADI

Kumbahçe Plajı'na giden Ö.D., burada kendini yerden yere atıp, duvarları yumruklamaya başladı. Peşinden giden sınıf arkadaşları, kendisine zarar vermemesi için genç kızı sakinleştirmeye çalıştı. Ö.D., bu sırada bir arkadaşlarının kucağında bayıldı. Arkadaşlarının yüzünü suyla yıkadığı genç kız, bir süre sonra kendine geldi. Ancak, yine ikna ve sakinleştirme çabalarından bir sonuç alamayan arkadaşları, Ö.D.'nin kendine zarar verebileceğini düşünerek, ambulans çağırdı; ardından da Ö.D.'nin ailesine haber verdiler.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, sakinleştirici iğne yapılan Ö.D.'nin sağlık durumu iyi.

''ERKEK ARKADAŞI HAKARETLER ETTİ''

Ö.D. 'nin sınıf arkadaşı 15 yaşındaki S.E., "Arkadaşımız erkek arkadaşının fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamasının ardından bunalıma girdi, çünkü çok zor durumda kalmıştı. Kaldırmasını istediğinde ise erkek arkadaşı hakaretler edip, olumsuz yanıt verdi. Koşarak sınıftan çıktı, intihar edeceğini söyledi. Bir saat dil dökmemize rağmen kendisini ikna edemedik. Bunun üzerine ambulans çağırıp, durumu ailesine bildirmek durumunda kaldık" diye konuştu.