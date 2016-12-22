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Erkek arkadaşı pencereden aşağı attı

Muğla'da erkek arkadaşının camdan aşağı ittiği M.G.U'nun duran kalbi çalıştırıldı, zanlı ise 3 saat sonucunda gözaltına alındı.

Ajanslar | 22.12.2016 - 15:44
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"Uyuşturucu satmak, kullanmak ve yaralama" suçlarından sabıkalı O.B, bugün saat 01.00 sıralarında, Ortaca’daki bir birahanede garson olarak çalışan arkadaşı M.G.U.’nun Terzialiler Mahallesi Akasyalar Caddesi’ndeki evine gitti.

CAMA ÇIKIP ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Birlikte alkol aldıkları iddia edilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kendisini odaya kitleyen M.G.U., ikinci kattaki evin penceresine çıkıp çığlık atmaya başladı. Genç kadının çığlıkları üzerine komşuları durumu evin karşısında bulunan Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

Erkek arkadaşı pencereden aşağı attı

ERKEK ARKADAŞI İTTİ, 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kendini odaya kilitleyen genç kadını kurtarmak için merdiven aracılığıyla çalışma başlattı. İddiaya göre bu sırada odanın kapısını kırarak içeri giren O.B., genç kadını pencereden itti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen M.G.U.’ya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Duran kalbi tekrar çalıştırılan M.G.U., Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erkek arkadaşı pencereden aşağı attı

EVİ YAKACAĞINI SÖYLEYİP POLİSE DİRENDİ

O.B. ise evi ateşe vereceğini ve elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyip polislere direndi. Evdeki pek çok eşyayı balkon ve pencereden fırlatan O.B., polisin çabalarına rağmen ikna edilemedi. Polis, çilingir yardımıyla eve girmeye çalıştı. Ancak, kapı kilitli olduğu için bu mümkün olmadı.

Erkek arkadaşı pencereden aşağı attı

GÖZALTINA ALINDI

O.B.’nin bir ara içeri girmesini fırsat bilen polis, itfaiye merdiveninin yardımıyla balkondan eve girip etkisiz hale getirdiği O.B.’yi gözaltına aldı. O.B., kilitlediği daire kapısının anahtarını bulamayınca evden itfaiye merdiveniyle çıkartılabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen O.B.’nin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen M.G.U. de ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Erkek arkadaşı pencereden aşağı attı

Erkek arkadaşı pencereden aşağı attı

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