Erkek arkadaşını bıçakladı ardından intihar etmek istedi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, erkek arkadaşını bıçakladıktan sonra pencereye çıkan ve intihar edeceğini söyleyen kadını polis kurtardı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Alınan bilgiye göre, Hamitler Mahallesi'nde birlikte yaşayan G.A. ve erkek arkadaşı Mümin K, tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda G.A, Mümin K'yı bacağından bıçakladı.

Evin kapısını içeriden kilitleyen G.A, anahtarları klozete attı. Evdeki eşyalara zarar veren ve camları kıran G.A'nın komşuları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açması için G.A'yı ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuçsuz kalınca olay yerine çilingir ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Çilingir tarafından kapı açıldıktan sonra 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Mümin K'yı evden çıkardı.

Bu sırada elinde bıçakla pencereye çıkan G.A, intihar edeceğini söyledi. İtfaiye ekipleri şişme yatakla önlem aldı.

G.A. bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekiplerince içeriye alındı.

G.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.