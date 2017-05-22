Erkek arkadaşını gözünden vurarak öldürdü

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde 31 yaşındaki E.S. ile evinde birlikte içki içtiği sevgilisi 28 yaşındaki K.A'yı, çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü.

Kısa sürede yakalanan E.S., K.A'nın elinde bulunan uygunsuz görüntüleriyle şantaj yaptığını öne sürdü. Olay, bugün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 6745 sokakta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Sevgili oldukları iddia edilen E.S ile Kadri K.A, E.S'nin evinde buluşarak içki içmeye başladı.

Bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan E.Sve K.A, tartışmanın büyümesi üzerine kavga etmeye başladı. Bunun üzerine evindeki tabancayı alan E.S, K.A'ya doğrultarak iki defa ateşledi.

KURŞUNLARDAN BİRİ GÖZÜNE İSABET ETTİ

Kurşunlardan biri gözüne isabet eden K.A, koşarak evden çıktıktan sonra üst kattaki komşunun evine sığındı. "Yardım edin beni öldürecek" dediği öğrenilen Aksu, kısa bir süre sonra ağzından kan gelerek yere yığıldı. Aksu'nun kanlar içinde yere yığıldığını gören ev sahibi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

"NAMUSUMU TEMİZLEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Olaydan sonra kaçan E.S, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. E.S'nin emniyetteki ifadesinde, "K.A'nın elinde uygunsuz görüntülerim vardı ve bunlarla bana şantaj yapıyordu. Namusumu temizlemek için öldürdüm" dediği öğrenildi.

K.A'nın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.