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Dişiyi tavlamak için müzik yapan örümcek

Erkek örümceğin, dişi örümceği etkilemek için yaptığı kur anında ortaya çıkan müzik, hayrete düşürüyor.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 14:38..
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Dişinin ilgisini çekmek için erkek örümceğin yaptığı titreşim dansı sırasında gösterdiği reaksiyonlar, özel bir lazer ışınıyla ölçüldü.

Birçok farklı dans biçimi gerçekleştirirken görüntülenen erkek örümcek, bacaklarını ve bütün eklemlerini sallıyor. Bu dans sırasında çıkardığı sesleri dişi örümcek duyabiliyor.

Dişi, eğer bu durumdan hoşlanmazsa çiftleşmeye izin vermiyor. Erkek örümcek için çiftleşememekten daha kötüsü, 8 ayaklı bu şirin dişi örümceğin karnını doyurabilecek olması.

Dişiyi tavlamak için müzik yapan örümcek VİDEO

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