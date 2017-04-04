Erkeklerde karaciğer kadınlarda meme kanseri ilk sırada

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığından alınan verilere göre, dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişi kanser teşhisi alıyor ve 8,2 milyon kişi kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Kanserde benzer seyrin devamı halinde 2030 yılında 22 milyon yeni kanser vakası öngörülüyor.

ERKEKLERDE AKCİĞER, KADINLARDA MEME KANSERİ

Gelecek yıllarda kanser vakalarının önemli bölümünün az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Dünya geneline bakıldığında, erkeklerde akciğer ve prostat kanseri, kadınlarda ise meme kanseri en sık görülen kanser türleri olarak ilk sıralarda yer alıyor.

Son verilere göre Türkiye'de yılda 96 bini erkek, 67 bini kadın olmak üzere yaklaşık 163 bin yeni kanser vakası kayıtlara geçiyor.

Erkeklerde en sık görülen kanser türü, akciğer ve prostat kanseri olurken, yılda erkeklerde tütün ve tütün ürünlerine bağlı gelişen yaklaşık 27 bin 700 kanser vakası tespit edildi.

OBEZİTEYE BAĞLI GELİŞEN KANSERLER..

Kadınlarda da en sık meme kanseri görülürken, 1 yılda yaklaşık 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konuldu. Obeziteye bağlı gelişen kanserlerin sayısı da yaklaşık 6 bin olarak açıklandı.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak kanseri en sık görülen üçüncü kanser türü oldu. Çocukluk çağı kanserlerinde ise en sık görülen kanser türünün lösemi olduğu tespit edildi.

Kanser, 2015 yılında 49 bin 946 erkek, 27 bin 22 kadının ölümüne neden oldu. Gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğerin kötü huylu tümörü 20 bin 388 erkeğin, meme kanseri 3 bin 853 kadının ölümüne yol açtı.