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Erken seçim öncesi son anket sonuçları ne diyordu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisi gündeme oturdu. Son seçim anketine göre MHP'nin içinde bulunduğu ittifak açısından bu önerinin yerinde olduğu görülüyor.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 14:09..
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Erken seçim öncesi son anket sonuçları ne diyordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında; Kasım 2019'da yapılması öngörülen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Mart 2018'de yapılması öngörülen yerel seçimlerle birlikte, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taaruz'un yıl dönümü 26 Ağustos 2018'de yapılması önerisi ile gözler anketlere çevrildi.

SON ANKETLER İTTİFAKI GÖSTERİYOR

ORC'nin 3 hafta önce yaptığı son ankete göre erken seçim ittifakın yararına görünüyor.

ORC Araştırma, 22-26 Mart tarihleri arasında 36 ilde 5620 seçmenle yüz yüze görüşerek "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

Araştırmaya göre, Cumhur ittifakına olan destek Cumhuriyet tarihinin en yüksek oy oranına doğru yükseliş bandında.

İŞTE OY ORANLARI

CUMHUR İTTİFAKI (AK PARTİ+MHP): Yüzde 56,2

CHP: Yüzde 26,5

HDP: Yüzde 8,3

İYİ PARTİ: Yüzde 7,1

DİĞER: Yüzde 1,9

Erken seçim öncesi son anket sonuçları ne diyordu

ORC, seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminde" hangi isme oy vereceklerini de sordu. Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakiplerine karşı ezici rakamlarla önde.

Erken seçim öncesi son anket sonuçları ne diyordu

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Erken seçim öncesi son anket sonuçları ne diyordu

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