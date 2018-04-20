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Erken seçim önergesi Meclis'ten geçti

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge TBMM Genel Kurulu'nda, kabul edildi.

AA | 20.04.2018 - 18:40..
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Erken seçim önergesi Meclis'ten geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Bugün ise TBMM Genel Kurulu'nda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge kabul edilerek, yasalaştı.

Erken seçim önergesi Meclis'ten geçti

Erken seçim önergesi Meclis'ten geçti VİDEO

ERKEN SEÇİM SOHBETİ

Önergenin yasalaşmasının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım, milletvekillerini tebrik etti. Görüşmeler sonrası Bahçeli ile Yıldırım bir süre sohbet etti.

Erken seçim önergesi Meclis'ten geçti

Erken seçim önergesi Meclis'ten geçti

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