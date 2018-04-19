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Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

24 Haziran'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 10:49..
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Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de yaptığı görüşmeden erken seçim kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında yapılması planlanan seçimlerin 24 Haziran'a alındığını duyurdu.

İTTİFAK OYLARI

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı adı altında gireceği seçimlerle ilgili merak edilen sorular yeniden akıllara geldi.

İki parti tarafından hazırlanan kanunun 18. maddesinde göre; Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere verilen oylar kendi hanelerine yazılacak.

İKİ PARTİYE OY VERİLİRSE NE OLACAK

AK Parti ve MHP'ye aynı anda oy verilmesi durumunda, oy geçersiz sayılmayacak ve tek bir oy olarak sayılacak.

Yani bir kişinin iki oy vermesi mümkün değil.

OY DAĞILIMI

Peki iki partiye oy verilmesi durumunda bu oylar nasıl dağıtılacak?

Bu konuda formül oldukça basit.

Örneğin AK Parti'ye 200 bin oy verildi, MHP'ye ise 50 bin oy verildi. İki partiye aynı anda verilen oyların toplamı da 50 bin.

Bu durumda; 50 bin ittifak oyu, partilerin oylarına oranla dağıtılacak.

Bu formüle göre; 200 bin oy alan AK Parti'ye, ortak oylardan 40 bin oy düşecek, 50 bin oy alan MHP'ye ise 10 bin oy düşecek.

Bu durumda AK Parti'nin oyu 240 bin olacak, MHP'nin ise 60 bin oyu olacak.

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak VİDEO

18. MADDE NEDİR

MADDE 18- Madde ile 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddede yapılan değişiklikle, ittifak yapılan seçimlerde aynı ittifak içerisinde yer alan siyasi partilerin bir seçim çevresinde almış oldukları geçerli oyun hesaplanma usulü belirlenmektedir. Buna göre ittifak yapan siyasi partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecektir. İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecektir.

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