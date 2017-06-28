Erken yaşlanma hastası Gamze hayatını kaybetti

Hastalığına rağmen yaşama sevinciyle herkese örnek olan Gamze Yağar'ın cenazesi Hemmingen DİTİB Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra ailesinin memleketi Kayseri'ye götürülerek toprağa verilecek.

ANNESİNİN KOLLARINDA CAN VERDİ

Baba Metin Yağar, “Gamze dün akşam (27 Haziran) evimizde, annesinin kollarında can verdi. Bir süredir zaten çok acısı vardı. Ağrılara artık dayanamıyordu. Gamze'yi milyonlarca kişi tanıyor ve seviyordu; hepimizin başı sağolsun.” dedi.

ERDOĞAN ZİYARETİ

Gamze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de buluşmuştu, ayrıca sanat ve spor dünyasından sayısız ünlü Gamze'yi ziyaret etmişti.

17 yaşında hayata veda eden Gamze, 2013 yılında Köln'de düzenlenen Gamze'yi Sevenler Gecesi'nde, bugüne kadar kendisini en mutlu eden şeyin “peruk” alınması olduğunu söylemişti.

Gamze, “Artık saçlarımı tarayabiliyor ve istediğim tokayı takıyorum.” diyerek duygularını ifade etmişti.