taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.965
USD
3,5281
EURO
4,0140
ALTIN
142,20
PETR
46,5600

Erken yaşlanma hastası Gamze hayatını kaybetti

14 yaşındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelen Gamze Yağar, hastalığına yenik düştü.

28.06.2017 - 14:01
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hastalığına rağmen yaşama sevinciyle herkese örnek olan Gamze Yağar'ın cenazesi Hemmingen DİTİB Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra ailesinin memleketi Kayseri'ye götürülerek toprağa verilecek.

ANNESİNİN KOLLARINDA CAN VERDİ

Baba Metin Yağar, “Gamze dün akşam (27 Haziran) evimizde, annesinin kollarında can verdi. Bir süredir zaten çok acısı vardı. Ağrılara artık dayanamıyordu. Gamze'yi milyonlarca kişi tanıyor ve seviyordu; hepimizin başı sağolsun.” dedi.

Erken yaşlanma hastası Gamze hayatını kaybetti

ERDOĞAN ZİYARETİ

Gamze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de buluşmuştu, ayrıca sanat ve spor dünyasından sayısız ünlü Gamze'yi ziyaret etmişti.

Erken yaşlanma hastası Gamze hayatını kaybetti

17 yaşında hayata veda eden Gamze, 2013 yılında Köln'de düzenlenen Gamze'yi Sevenler Gecesi'nde, bugüne kadar kendisini en mutlu eden şeyin “peruk” alınması olduğunu söylemişti.

Gamze, “Artık saçlarımı tarayabiliyor ve istediğim tokayı takıyorum.” diyerek duygularını ifade etmişti.

Erken yaşlanma hastası Gamze hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Aydın'da çobanı öldüren hırsızlar 60 keçiyi çaldı
Kuşadası ilçesinde 80 yaşındaki Ahmet Sarıöz'ü döverek öldüren 2 şüpheli, 60 keçiyi çalarak ortadan kayboldu.
Doğubank, Mahmutpaşa'ya 500 polisle operasyon
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü; Doğubank, Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı'na 500 polisle operasyon düzenledi.
Bodrum'da izinsiz GSM hattı taşıma davasında karar çıktı
Ali Durna, GSM hattının haberi olmadan başka bir operatöre taşınması nedeniyle başlattığı hukuk savaşını kazandı.
'Hep erkekler mi öldürecek' diyen kadına müebbet hapis
Ordu'nun Altınordu ilçesinde eşini öldüren 60 yaşındaki kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

320
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

105
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı

26
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

54
FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

52
Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

90
Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM