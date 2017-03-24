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Erkenci kavunun kilosu 10 lira

Mersin'de örtü altında açık alana göre iki ay önce hasadı yapılan kavunun kilogramı 10 liradan alıcı buluyor.

24.03.2017 - 12:28
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Mersin Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, örtü altında domatese alternatif ürün olarak yetiştirilen kavunun hasat edildikten sonra Türkiye’nin değişik illerine gönderildiğini söyledi. Bir kavunun ortalama 2 ile 4 kilogram arasında olduğunu, üreticilerden de kilogramının 10 liradan alındığını ifade eden Türer, aroması ve lezzetiyle ilgi gören ürünün fiyatıyla da yüz güldürdüğünü belirtti.

"ÖRTÜ ALTINDA DAHA ERKEN OLGUNLAŞIYOR"

İlçe genelinde 50 dönüm arazide 500 ton kavun üretiminin yapıldığını anlatan Türer, "Açık alanda kavun hasadı haziran ayı sonunda başlıyor. Örtü altında daha erken olgunlaşan ürünler, talebe göre yurdun çeşitli illerine gönderiliyor. Çiftçiler için alternatif ürün anlamında büyük önem taşıyor." dedi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da hal tesislerini ziyaret ederek kavun üreticileri ve hal esnafıyla bir araya geldi, çiftçilere bol kazanç dileğinde bulundu.Erkenci kavunun kilosu 10 lira

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