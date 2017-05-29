Erkenek Tüneli hizmete açıldı

2011 yılında yapımına başlanan tünel, zemindeki aşırı şişme ve deformasyon problemleri nedeniyle hizmete açılma süresi gecikmişti.

MALATYA VE ADIYAMAN'I BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

İnşası sonlanan tünel, Malatya'nın Doğanşehir ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçelerini birbirine bağlıyor.

MALİYETİ 252 MİLYON LİRA

Toplam maliyeti yaklaşık 252 milyon lira olup, bin 816 metre uzunluğunda iki tüpten oluşan tüneli açılışı bugün gerçekleştirildi.

YAPIMDA SON TEKNOLOJİ CİHAZ VE MAKİNELER KULLANILDI

Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptırılan en zorlu tünel çalışması olduğunu belirtilen ve yapımında son teknoloji cihaz ve makinelerin kullanıldığı tünelde, altyapı çalışmalarının ardından elektro mekanik ve yol üstyapı işlemleri de sonlandırıldı.

YOLCULUĞU RİSKLİ OLMAKTAN ÇIKARACAK

D-850 Karayolu ile Türkiye'nin kuzeyi ve güneyini birbirine bağlayan bir güzergahta yer alan tünelin tamamlanmasıyla mevcut zor ve riskli yol güvenli ve konforlu hale getirilecek.