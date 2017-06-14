Ermenek'e güneş enerji santrali

Taşeli platosunda yer alan ve 1300 rakıma sahip Ermenek İlçesi, yüksek dağ ve tepelerle çevrili olduğu için ekilebilir arazisi az olan bir ilçe.

Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip ilçenin geçim kaynağı hayvancılık, meyvecilik ve linyit madenleri.

En fazla güneş ışığı alan bölgelerden biri olması nedeniyle kentin kuzeyindeki Arpakırı mevkiindeki 217 bin metrekarelik alana özel bir şirket tarafından güneş enerji santrali kuruldu.

Kuruluş aşaması iki yıl süren 10 megawatt güce sahip santralı faaliyete geçti ve yıllık 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek durumda.