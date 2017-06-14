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Ermenek'e güneş enerji santrali

Karaman'ın Ermenek ilçesine 217 bin metrekare alana yıllık 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji santrali kuruldu.

14.06.2017 - 11:54
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Taşeli platosunda yer alan ve 1300 rakıma sahip Ermenek İlçesi, yüksek dağ ve tepelerle çevrili olduğu için ekilebilir arazisi az olan bir ilçe.

Ermenek'e güneş enerji santrali

Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip ilçenin geçim kaynağı hayvancılık, meyvecilik ve linyit madenleri.

Ermenek'e güneş enerji santrali

En fazla güneş ışığı alan bölgelerden biri olması nedeniyle kentin kuzeyindeki Arpakırı mevkiindeki 217 bin metrekarelik alana özel bir şirket tarafından güneş enerji santrali kuruldu.

Ermenek'e güneş enerji santrali

Kuruluş aşaması iki yıl süren 10 megawatt güce sahip santralı faaliyete geçti ve yıllık 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek durumda.

Ermenek'e güneş enerji santrali

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