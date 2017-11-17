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Ermeni mezarlığı üzerine yapılan tuvalet kaldırılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Van'ın Edremit ilçesinde Ermeni mezarlığının üstüne inşa edilen tuvaletin kaldıralacağını açıkladı.

17.11.2017 - 08:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Ermeni mezarlığı üzerine inşa edilen tuvalet hakkındaki sorusuna, "Edremit'teki kazılarla ilgili, Koruma Kurulumuz tarafından, alanda mevcut bulunan yapıların işleme uygun olmadığına, izinsiz uygulamaların kültür varlığı tabakasına zarar vermeden ilgili müze müdürlüğü denetiminde 60 gün içerisinde kaldırılmasına karar verilmiştir. Yani 'Tuvalet yapıldı' dediğiniz yerle ilgili, yapılan yapıların kaldırılmasıyla ilgili Koruma Kurulu kararı var. Bu konunun takipçisi olacağız." şeklinde cevap verdi.

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