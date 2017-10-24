'Ermenistan Azeri topraklarına yayılmaya çalışıyor'

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Memmedyarov, İtalya’nın Palermo kentinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Akdeniz İçin Birlik programı kapsamında düzenlenen "Akdeniz’de güvenliğin güçlendirilmesi, büyük mülteci akını asrında iş birliği" toplantısında konuştu.

"AZERBAYCAN'IN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ"

Ermenistan'ın işgali yüzünden 1 milyona yakın Azerbaycan vatandaşının mülteci durumuna düştüğünü hatırlatan Memmedyarov, mülteci sayısının nüfus artışı dolayısıyla 1,2 milyona ulaştığını bildirdi.

Mülteci sorununun tek çözümünün onların güvenli şekilde ve onurları korunarak kendi topraklarına dönmesiyle mümkün olacağını belirten Memmedyarov, bu konunun Azerbaycan hükümetinin birinci önceliği olduğunu vurguladı.

BÜYÜK DÖNÜŞ PROGRAMI HAZIRLANIYOR

Mültecilerin daha iyi şartlarda yaşamaları için son 20 yılda 6 milyar dolar harcama yaptıklarını bildiren Memmedyarov, işgal sona erdiği zaman onların evlerine dönmeleri için "Büyük Dönüş" isimli bir hükümet programı hazırladıklarını kaydetti.

Memmedyarov, "Bazı liderler mültecilerin trajedisini kendi çıkarları için kullanıyor. Ermenistan, uluslararası hukuku kabaca ihlal ederek Suriye Ermenilerini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yerleştiriyor. Ermenistan'ın bu politikası insan trajedisinin yasa dışı amaçlar için kullanılmasına örnektir. Erivan yönetimi, Azerbaycanlıların kendi topraklarına dönmesini engellemek ve Azerbaycan topraklarını ilhak etmek istiyor. Ermenistan yönetiminin bu yasa dışı tutumunu güçlü uluslararası ve toplumsal eleştiri önleyebilir." diye konuştu.