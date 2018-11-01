Ermenistan erken seçime gidiyor

Ermenistan'da yeniden yeni bir başbakan seçilmesi konusunda başarısızlık yaşanınca, erken seçime giden yol açıldı.

ERKEN SEÇİM YAPILACAK

Ermenistan Parlamentosunda ay başında muhalif partilerin bir araya gelerek erken seçimi engelleyen kararı kabul etmesi üzerine Paşinyan, erken seçimin önünü kapatan karara karşı parlamentonun dağılması için istifasını vereceğini bildirmişti.

Paşinyan'ın istifa kararının ardından yeni başbakan için parlamentoda seçim yapılması gerekiyor.Hiçbir partinin aday çıkarmaması halinde ülkede erken genel seçimlere gidileceği belirtilmişti.

İKİNCİ TUR İHTİMALİ

Ermenistan yasalarına göre, parlamentoda yapılan seçimde ilk turda başbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapılıyor. İkinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiği adaylar katılabiliyor. Bu turda da başbakan seçilemez ise parlamento dağılıyor ve ülkede erken seçime gidiliyor.