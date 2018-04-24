Ermenistan muhalif lideri: Kadife Devrim kazandı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaşanan sokak olaylarını, yerini bir devrime bıraktı. Muhalif lider Nikol Paşinyan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen eylemler artık "Kadife Devrim" ismiyle anılıyor.

"Kadife Devrim kazandı" diyen Paşinyan yine de bunun kendileri için sadece bir ilk adım olduğunu söyledi.

SERBEST BIRAKILDI KUTLAMALARA KATILDI

Ermenistan'da yaşanan hükümet krizi beraberinde Serj Sarkisyan'ın istifasını getirmişti. İstifadan memnun olan sokaktaki göstericiler, doyasıya kutlamalar yaptı. Bununla birlikte gözaltına alınan Paşinyan'da serbest bırakıldıktan hemen sonra sokaklara geri dönerek gövde gösterisi yaptı.

Kutlama ve eğlence gösterilerine katılan Paşinyan, eylemcilerle bir araya geldi.

KUTLAMA MESAJI

Yönetime talip olan Paşinyan, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada da, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin gururlu vatandaşları. Siz kazandınız. Kimse bu zaferi sizlerden alamaz. Hepinizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Parlamentosu'nun üyelerinden Paşinyan, istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan karşıtı protesto gösterilerinin önde gelen ismiydi.

ERMENİSTAN'DA SOKAK OLAYLARI

Paşinyan ile birlikte iki muhalif lider ve 200'e yakın gösterici de protestolar sırasında gözaltına alınmışlardı.

Serj Sarkisyan'ın 2 dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olması sonrası Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 11 gün boyunca gösteriler düzenlenmişti.