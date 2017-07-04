Ermenistan ordusunun ateşinde iki Azerbaycanlı sivil öldü

Antalya'da tatil yapan Rus turistlerin valizlerinde yapılan aramada, otelden çaldığı tespit edilen yiyecek ve eşyalar çıktı.

'Her şey dahil' diye valizlerini dolduran Rus turistler

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Mardinli ihbar etti, 200 kg patlayıcı imha edildi

PKK daha fazla asker, polis ve sivili şehit etmesin diye teröristleri ihbar eden yürekli Mardinli...