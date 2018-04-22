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Ermenistan polisi göstericilere saldırdı

Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın tekrar Başbakanlığa gelmesini protesto edenler hala gösterilerini sonlandırmadı. Polis, protestoculara sert müdahale ediyor.

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 12:53..
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Ermenistan polisi göstericilere saldırdı

Ermenistan Başbakan Serj Sarkisyan'ın cumhurbaşkanlığı görevinden sonra tekrar başbakan olarak atanmasının yankıları ülkede sürüyor. Ülkede günlerdir bu karar protesto edilirken sular bir türlü durulmuyor.

Ermenistan polisi göstericilere saldırdı

PROTESTO GÜNLERDİR SÜRÜYOR

Sokaklara dökülen halk, protesto gösterileri düzenliyor. Ermenistan polisi ise 'Kadife Devrimi'ne benzetilen bu gösterileri durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ermenistan polisi göstericilere saldırdı VİDEO

Ermenistan polisi göstericilere saldırdı

ERMENİSTAN POLİSİ SERT MÜDAHALELERDE BULUNUYOR

Günlerdir süren protestolarda polisler göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor. Müdahalelerde birçok kişi yaralanırken, birçok kişi de gözaltına alındı.

Ermenistan polisi göstericilere saldırdı

Sarkisyan basın toplantısını terk etti İZLE

SARKİSYAN TOPLANTIYI TERK ETTİ

Dün Serj Sarkisyan ve muhalefeti "şantaj" yapmakla suçlayan muhalefet lideri Nikol Paşinyan gösterileri durdurmak üzere bir araya geldi. Ancak gerginlik orada da devam etti. Sarkisyan, kameralar önünde görüşmeyi yarıda keserek odayı terk etti.

Ermenistan polisi göstericilere saldırdı

MUHALİFLER SARKİSYAN'A KARŞI

2015 yılında Ermenistan'da Sarkisyan'ın desteğiyle yeni bir yasa kabul edillmiş ve yürütme yetkisi cumhurbaşkanından başbakana devredilmişti. 17 Nisan'da ise Sarkisyan tekrar Başbakan seçildi. Muhalifler bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor.

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