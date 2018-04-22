Ermenistan Başbakan Serj Sarkisyan'ın cumhurbaşkanlığı görevinden sonra tekrar başbakan olarak atanmasının yankıları ülkede sürüyor. Ülkede günlerdir bu karar protesto edilirken sular bir türlü durulmuyor.

PROTESTO GÜNLERDİR SÜRÜYOR

Sokaklara dökülen halk, protesto gösterileri düzenliyor. Ermenistan polisi ise 'Kadife Devrimi'ne benzetilen bu gösterileri durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ermenistan polisi göstericilere saldırdı VİDEO



ERMENİSTAN POLİSİ SERT MÜDAHALELERDE BULUNUYOR

Günlerdir süren protestolarda polisler göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor. Müdahalelerde birçok kişi yaralanırken, birçok kişi de gözaltına alındı.

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SARKİSYAN TOPLANTIYI TERK ETTİ

Dün Serj Sarkisyan ve muhalefeti "şantaj" yapmakla suçlayan muhalefet lideri Nikol Paşinyan gösterileri durdurmak üzere bir araya geldi. Ancak gerginlik orada da devam etti. Sarkisyan, kameralar önünde görüşmeyi yarıda keserek odayı terk etti.

MUHALİFLER SARKİSYAN'A KARŞI

2015 yılında Ermenistan'da Sarkisyan'ın desteğiyle yeni bir yasa kabul edillmiş ve yürütme yetkisi cumhurbaşkanından başbakana devredilmişti. 17 Nisan'da ise Sarkisyan tekrar Başbakan seçildi. Muhalifler bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor.