Ermenistan sınıra İHA ile patlayıcı düzenek attı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bomba düzeneği Azerbaycan Savunma Kuvvetleri tarafından patlamadan imha edildi. Düzeneğin yerleşim yerlerine çok yakın bir yere düştüğünü, ancak patlamadığı parça tesirli olduğu, patlaması halinde bir çok sivil vatandaşın yaralanacağı belirtildi.

Bakanlık, imha edilen düzeneğin fotoğraflarını yayımladı. Sınır hattında Ermenistan tarafının sürekli olarak ateşkes ihlali yapması iki ülke arasındaki gerginliği gün geçtikçe tırmandırıyor.

İşte düşürülen İHA'dan görüntüleri:









