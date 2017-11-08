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Ermenistan sınırına güvenlik sistemi

Ermenistan sınırına Kars İl Özel İdaresi tarafından "Analitik Çevre Güvenlik Sistemi" kuruldu.

08.11.2017 - 04:13
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Kars İl Özel İdaresi, Türkiye ile Ermenistan arasında bulunan Kars sınır hattını aktif olarak izletmek için "Analitik Çevre Güvenlik Sistemi" kurdu.

Ermenistan sınırına güvenlik sistemi

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, projenin 3 Ağustos'ta ihalesinin yapıldığı anımsatıldı. Yüklenici firma ile 17 Ağustos'ta sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınır hattında kamera montajı ve sabitleme işlemleri tamamlanmıştır. Devreye alma ve sistemin test aşamaları ise devam ediyor. 2 milyon 880 bin liraya mal olacak proje ile Türkiye-Ermenistan Kars sınır hattı daha güvenli hale getirilerek zaman zaman yaşanan çeşitli olumsuzluklar da önlenmiş olacak."

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