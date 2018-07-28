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Ermenistan: Türkiye'ye ilişki kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmak istediklerini dile getirdi.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 09:44..
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan El Cezire televizyonuna açıklama yaptı. Paşinyan, "Ermenistan ile sınırları kapatan Türkiye. Bizim taraftan sınır her zaman açık. Türkiye, sınırları açma kararını vermeli" dedi.

Ermenistan: Türkiye'ye ilişki kurmaya hazırız

"İLİŞKİLER KURMAYA HAZIRIZ"

NTV'nin haberine göre; Paşinyan, "Ermenistan, Türkiye'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkileri kurmaya hazır" ifadelerini kullandı. "Tüm bölgesel sorunların barışçıl araçlar ve müzakereler yoluyla çözülebileceğini" söyleyen Paşinyan, "Bölgenin daha güvenli, barışçıl ve müreffeh olması için yapıcı olmaya hazırız" diye konuştu.

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