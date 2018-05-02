Ermenistan'da protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin destek vermemesi üzerine parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilemedi. Paşinyan iktidar partisini "Ermeni halkına savaş açmakla" suçladı ve yarın genel greve gidilmesi çağrısı yaptı.

EYLEM ÇAĞRISI

Parlamento'daki oylama sonrası başkent Erivan'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 20 bin göstericiye katılan Paşinyan Çarşamba sabahı itibarıyla yolların kapatılmasını, tren istasyonlarının ve havaalanlarının abluka altına alınmasını istedi.

Ermenistan'da Başbakan seçilemeyen Paşinyan ayaklandı ViDEO

Aldığı oy karşısında şoke olan Paşinyan seçimlerde kaybetmenin şokunu yaşadı, ancak başbakanlık sevdasından yine vazgeçmedi. Meydanda "Protestolar barışçıl olacak" diyen Paşinyan, polislere de eylemlerine katılma çağrısında bulundu.

YOLLAR KAPATILDI

Reuters'ın geçtiği bilgide, Ermenistan'da protestocular başkent Erivan'a giriş yollarının bazılarını ve havalimanına giden yolu kapattılar. Aynı zamanda havalimanı da uçuş trafiğine kapatıldı.

Göstericilerin bu hareketi, protesto hareketinin lideri Nikol Pashinyan'ın dün yaptığı ülke çapında sivil itaatsizliğe başlanması çağrısını ve iktidar partisinin istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan yerine Pashinyan'ın başbakanlığa atanmasını engellemesini izliyor.

Bazı Ermeni seçmenler, 10 yıl cumhurbaşkanlığının ardından geçen ay parlamento tarafından başbakan seçilen ve Rusya'ya yakın bir siyasetçi olan Sarkisyan'ı iktidarı elden bırakmamaya çalışmakla suçluyorlar.

SİVİL İTAATSİZLİK

Paşinyan sonrasında sokaklara dökülen eylemciler aynı zamanda sivil itaatsizliği de başlattı. Eylemciler kurallara karşı gelerek Paşinyan için gösterilerini sürdürüyor. Yolları kapatan göstericiler çatışmasız eylemlerini sürdürüyor.

ERMENİSTAN'DA SİYASİ KARMAŞA

Protestocular ayrıca şehir merkezinde bazı yolları da kapattı.

Ermenistan'da, 8 gün önce Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifasıyla sonuçlanan protesto gösterilerine silahsız bazı üniformalı askerler de katılmışlardı.

Sarkisyan ise daha önce 10 yıl da devlet başkanlığı yapmıştı.