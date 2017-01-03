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Ermenistan'da görevli Rus binbaşı otelde ölü bulundu

Ermenistan'daki Rus askeri üssünde görevli bir binbaşı, Erivan'da otel odasında ölü bulundu.

AA | 03.01.2017 - 02:32
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Rus RİA ajansının haberine göre, Viktor Emelyanov (45) isimli binbaşı, dün Erivan'da konakladığı otelde hayatını kaybetti.

Ermenistan'daki Rus askeri üssüne bağlı birliklerden birinde komutan yardımcısı görevinde bulunan Emelyanov'un cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, Emelyanov'un kalp yetmezliğinden ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

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