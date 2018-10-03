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Ermenistan'da karşı devrim ilan edildi

Ermenistan'ın taze Başbakanı Paşinyan, meclisten parlamentonun feshinin önüne geçen bir maddeyi geçirdiği için muhalifler tarafından protesto edildi. Paşinyan "karşı devrim ilan edildi" dedi.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 14:50..
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Ermenistan'da karşı devrim ilan edildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, salı günü milletvekillerinin yeni bir yasayı onaylamasının ardından yaptığı protesto çağrısına uyan binlerce kişi parlamento binası önünde toplandı.

Eski Başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi ile Müreffeh Ermenistan ve Ermenistan Devrimci Federasyonu'nun (ARF) ‘resmen karşı devrim ilan ettiğini' belirtip destekçilerine protesto çağrısı yaptı.

Ermenistan'da karşı devrim ilan edildi


MUHALEFET SOKAĞA İNDİ

Muhalif cephe protestolar ile sokağa inerken Paşinyan'ın yasasına tepki gösterdi. Başbakan Nikol Paşinyan kendisi ve yasasına yönelik tepkilere karşılık "karşı devrim yapıldı" açıklamalarını yaparken, mevcut hükümeti korumak ve iktidarı sağlama almak için destekçilerini sokağa çağırdı.

Ermenistan'da karşı devrim ilan edildi - VİDEO

Ermenistan'da karşı devrim ilan edildi

PAŞİNYAN TEKRAR SOKAKLARDA

Birkça ay önce devrim ile hükümeti Serj Sarkisyan'dan alan Nikol Paşinyan o dönem sokaklarda, özellikle göstericiler arasında fenomen haline gelmiş "halk kahramanı" unvanını almıştı. Devriminin üzerinden henüz birkaç ay geçmişken "karşı devrimi" bastırmak isteyen Paşinyan, destekçileri ile birlikte sokağa indi. Parlamento önünde tyoplanan grup muhalif cephe olan Cumhuriyetçilerin aleyhinde sloganlar attı.

Ermenistan'da karşı devrim ilan edildi

ERMENİSTAN KADİFE DEVRİMİ

Ermenistan'ın protestolar ardından iktidara gelen Başbakanı Nikol Paşinyan da yasanın geçirilmesinden sonra parlamentodaki koltukların neredeyse yarısını elinde bulunduran eski Başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi ile Müreffeh Ermenistan ve Ermenistan Devrimci Federasyonu'nun (ARF) ‘resmen karşı devrim ilan ettiğini' belirtip destekçilerine protesto çağrısı yaptı.

Paşinyan Müreffeh Ermenistan ve ARF'li bakanların temsil ettiği parlamentoyu feshetme kararı aldığını, parlamentonun feshini ve yeni vekillerin seçilmesini hızlandırmak için istifa edeceğini duyurdu.

Ermenistan'ı neredeyse 10 yıldır devlet başkanı olarak yöneten ve anayasa gereği üçüncü bir dönem için yeniden bu görevi yürütemeyecek olan Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak atanması ülkede kalabalık protestolara neden olmuştu. Sarkisyan, protestolar nedeniyle göreve gelmesinden 6 gün sonra istifa etmişti. Daha sonra ise göreve Paşinyan gelmişti.

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