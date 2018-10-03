Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, salı günü milletvekillerinin yeni bir yasayı onaylamasının ardından yaptığı protesto çağrısına uyan binlerce kişi parlamento binası önünde toplandı.

Eski Başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi ile Müreffeh Ermenistan ve Ermenistan Devrimci Federasyonu'nun (ARF) ‘resmen karşı devrim ilan ettiğini' belirtip destekçilerine protesto çağrısı yaptı.





MUHALEFET SOKAĞA İNDİ

Muhalif cephe protestolar ile sokağa inerken Paşinyan'ın yasasına tepki gösterdi. Başbakan Nikol Paşinyan kendisi ve yasasına yönelik tepkilere karşılık "karşı devrim yapıldı" açıklamalarını yaparken, mevcut hükümeti korumak ve iktidarı sağlama almak için destekçilerini sokağa çağırdı.

Ermenistan'da karşı devrim ilan edildi - VİDEO

PAŞİNYAN TEKRAR SOKAKLARDA

Birkça ay önce devrim ile hükümeti Serj Sarkisyan'dan alan Nikol Paşinyan o dönem sokaklarda, özellikle göstericiler arasında fenomen haline gelmiş "halk kahramanı" unvanını almıştı. Devriminin üzerinden henüz birkaç ay geçmişken "karşı devrimi" bastırmak isteyen Paşinyan, destekçileri ile birlikte sokağa indi. Parlamento önünde tyoplanan grup muhalif cephe olan Cumhuriyetçilerin aleyhinde sloganlar attı.

ERMENİSTAN KADİFE DEVRİMİ

Ermenistan'ın protestolar ardından iktidara gelen Başbakanı Nikol Paşinyan da yasanın geçirilmesinden sonra parlamentodaki koltukların neredeyse yarısını elinde bulunduran eski Başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi ile Müreffeh Ermenistan ve Ermenistan Devrimci Federasyonu'nun (ARF) ‘resmen karşı devrim ilan ettiğini' belirtip destekçilerine protesto çağrısı yaptı.

Paşinyan Müreffeh Ermenistan ve ARF'li bakanların temsil ettiği parlamentoyu feshetme kararı aldığını, parlamentonun feshini ve yeni vekillerin seçilmesini hızlandırmak için istifa edeceğini duyurdu.