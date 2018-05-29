Ermenistan'da oyuncak köpek balığı paniği

Ermenistan'da casus balon korkusu yaşandı. Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Yeni Amasya köyüne, köpek balığı şeklinde ve üzerinde kamera bulunan bir balon sönerek düştü. Köylüler üzerinde kamera bulunan cismi görünce panikledi.

TÜRK CASUSU SANDILAR

Balonun yere çakıldığını gören köylüler uçan cismi bulduğunda üzerinde kamera monte edildiğini fark etti. Köyün muhtarı, uçan balonun Türkiye’den bırakılan ve gizli çekim yapan casus hava aracı olduğunu düşünerek Erivan’daki Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’ni aradı. Köye gelen polis ve güvenlik servisi elemanları kameralı köpek balığı balonunu incelemek için apar topar başkent Erivan’a götürdü.

OYUNCAK ÇIKTI

Yeni Amasya köyü ve Erivan'ın paniği boşa çıktı. Özellikle balon üzerinde bulunan kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer balonun sadece Çin malı bir oyuncak olduğunu tespit etti.