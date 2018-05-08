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Ermenistan'da Paşinyan başbakan seçildi

Ermenistan'da çıkan sokak olayları ABD'nin Putin'e attığı golle noktalandı. Rus yanlısı hükümet düştü. ABD'nin piyon olarak sürdüğü muhalif lider iktidara geldi.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 12:45..
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Ermenistan'da Paşinyan başbakan seçildi

Ermenistan'da "Kadife Devrim"in lideri ve sembolü haline gelen, muhalif Nikol Paşinyan, Ermenistan meclisinde yapılan oylama sonucunda ülkenin yeni başbakanı olarak seçildi.

Ermenistan'da Paşinyan başbakan seçildi

ERMENİSTAN'DA SİYASİ KARMAŞA

Ermenistan'da geçtiğimiz ay ekonomi temelli başlayan Sarkisyan karşıtı ayaklanmalarda, muhalif Nikol Paşinyan halkı sokağa çağırmış, "Kadife Devrim"i ilan etmişti. Çıkan olaylarda hükümet binaları muhalifler tarafından basılarak, Sarkisyan istifaya davet edilmiş, birkaç gün sonra da Sarkisyan istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Ermenistan'da Paşinyan başbakan seçildi

SOKAK OLAYLARI BAŞBAKAN SEÇTİRDİ

Geçtiğimiz haftalarda mecliste Paşinyan'ın seçilebilmesi için oylama yapılmış, ancak muhalif isim yeterli oyu alamamıştı. Bunun üzerine halkı yeniden sokaklara davet eden Paşinyan, havalimanlarını ve Erivan'a giden yolları kapattırmış, askerlerin de desteği ile adeta bir "sivil darbe" yapmıştı.

Ermenistan'da Paşinyan başbakan seçildi

ABD DETAYI

Bu zamana kadar atılan her adımda Rusya onayı gözeten Ermenistan'da ilk kez Rus karşıtı bir yapı bulunuyor. Nikol Paşinyan resmi olarak Rus karşıtı bir açıklamada henüz bulunmasa da, hakkında oldukça tartışılacak bir iddia bulunuyor.

Ermenistan'da Paşinyan başbakan seçildi

Sokak olaylarının öncesinde, Paşinyan'ın ABD elçiliğinden neredeyse çıkmadığı, her an elçiliğe giderek görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Bu iddialar ışığında; Ermenistan'da gerçekleştirilen bu "darbenin" arkasında ABD'nin bulunduğu iddia ediliyor.

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