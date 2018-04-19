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Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler yayılıyor

Ermenistan'da, 2008 yılından itibaren cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Serj Sarkisyan'ın görev süresinin bitiminde başbakanlığa aday olmasına itiraz edenlerin başlattığı sokak gösterileri yayılıyor.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 08:47..
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Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine getirilmesine karşı başlatılan protestolar devam ediyor.

46 YARALI 88 GÖZALTI

Protestolara rağmen Başbakan seçilen Sarkisyan'a karşı slogan atan eylemciler, şehir merkezinde ve parlamento binasının önünde polislerle çatıştı. 46 kişinin yaralandığı eylemlerde 88 gösterici de gözaltına alındı.

Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler yayılıyor

Ermenistan'da 2015 yılında yapılan Anayasa değişikliği referandumu ile başbakanlık yetkileri güçlendirilirken, Sarkisyan sembolik hale getirilen cumhurbaşkanlığı koltuğunu geçtiğimiz hafta, bir ay önce bu göreve seçilen Armen Sarkisyan'a devretmişti.

Ermenistan'da göstericiler ve polis arasında arbede VİDEO

Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler yayılıyor

Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler yayılıyor

Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler yayılıyor

Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler yayılıyor

Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler yayılıyor

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