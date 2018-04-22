Ermenistan'da terör alarmı

Devlet başkanlığından başbakanlığa geçen Serj Sarkisyan'a karşı protestolarla sarsılan Ermenistan'da, başkent Erivan dahil ülkenin çeşitli yerlerinde planlanan bir dizi terör saldırısının engellediğini açıklayan ulusal güvenlik servisi, muhalif siyasetçi Jirair Sefilyan ve Sasna Tsrer isimli silahlı bir gruba işaret etti.

150 PATLAYICI YERLEŞTİREN İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamaya göre muhalif Sefilyan ve Sasna Tsrer grubuyla bağlantılı olduğu söylenen 2 Ermenistan vatandaşının, ülkenin çeşitli kamuya açık yerlerine 100-150 uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirmeyi planlarken yakalanıp gözaltına alındı.

MEYDANLAR, AVM'LER, TOPLU TAŞIMA İSTASYONLARINA

Bomba yerleştirilmesi planlanan yerler arasında Erivan'daki Özgürlük Meydanı ve Dalma Garden alışveriş merkezi ile çeşitli toplu taşıma istasyonları, köprüler ve konutların yer aldığı iddia edildi.

4 GÖZALTI DAHA

Yapılan aramalarda patlayıcı hazırlamak için kullanılan çeşitli malzemeler bulunduğu, saldırı planlarına yardımcı olduğundan şüphelenilen 4 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.