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Ermenistan'dan Yunanistan'a Türkiye desteği

Ermenistan Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan, iki Yunan askerinin Türkiye tarafından en kısa zamanda serbest bırakılması konusunda Atina’ya desteklerini ifade ettiklerini belirtti.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 09:28..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Yunanistan'a ait iki askerin Türkiye tarafından serbest bırakılmamakararı Yunanistan'da şok etkisi yaratırken, FETÖ'cü askerler konusunda tek bir yorum dahi yapmayan devletler, bu konuda Yunanistan'a destek vermek için koşturuyorlar.

Ermenistan'dan Yunanistan'a Türkiye desteği

ERMENİSTAN'DAN DESTEK

O desteklerden biri de Ermenistan'dan geldi. Ermenistan Savunma Bakanı Sarkisyan, Yunan mevkidaşı Panos Kammenos ile ortak basın toplantısında,İki Yunan askerinin özellikle Paskalya arifesinde Türkiye tarafından serbest bırakılması konusunda Sayın Kammenos’a desteğimizi ifade ettim. İyi niyetin sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Ermenistan'dan Yunanistan'a Türkiye desteği

YUNAN ASKERLERİN TUTUKLULUĞU

Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis için avukatlarının Sulh Ceza Hâkimliği'ne yaptığı itiraz, bugün ikinci kez kabul edilmemişti.

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