Ermenistan’ın başbakanı Sarkisyan oldu

Ermenistan Parlamentosu’nda bugün gerçekleştirilen seçimlerde, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan başbakan seçildi.
17 VEKİL "HAYIR" OYU VERDİ
Tek başbakan adayı olan Sarkisyan, oylamaya katılan 94 milletvekilinden 77’sinin desteğini aldı. 17 milletvekili ise Sarkisyan’a "hayır" oyu verdi.
Ermenistan’da dün binlerce kişi eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın başbakanlığa aday gösterilmesini protesto etmek için sokağa çıkmıştı. Polis, protestoların barışçıl olmadığını ifade ederek eylemlere müdahale etmişti.