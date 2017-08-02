taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.400
USD
3,5354
EURO
4,1843
ALTIN
143,95
PETR
51,4300

Ernest Hemingway’ın Tüm Öyküleri

Hemingway'den öykü şenliği.

02.08.2017 - 20:24
  1. Haberler
  2. Kitap
Ernest Hemingway’ın Tüm Öyküleri

20. yy. edebiyatının önde gelen isimlerinden Hemingway, 1899’da dünyaya geldi. Birçok önemli hikâye, roman, oyun kaleme aldı. En önemli eserlerinin başında İspanya İç Savaşı’nı anlattığı Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Silahlara Veda, İhtiyar Adam ve Deniz gibi önemli yapıtları var.

İhtiyar Adam ve Deniz adlı uzun öyküsüyle de 1954’te Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen yazar, 1961 yılında hayata veda etti.

ÖNEMLİ BİR YAZAR

Hemingway, Amerikan Edebiyatının en önemli yazarlarının başında geliyor. Yapıtlarında, kısa ve öz cümleler kurarak okuyucularını sıkmaktan imtina eder. Sevdiğim bir yazar olan Hemingway’ın elime yepyeni bir kitabı geçti. Yazarın bugüne kadar yazdığı bütün öykülerinin yer aldığı kitabı okurlarını bekliyor. Toplam 70 öykünün yer aldığı bu dev kitap, Hemingway’ın şanına yakışacak türden. 870 sayfa gözünüzü korkutmasın lütfen. Zira okumaya başladığınızda satırların bir nehir gibi akıp gittiğini göreceksiniz.

Ernest Hemingway’ın Tüm Öyküleri

GÖZLEM YETENEĞİ

İyi bir öykü okuruysanız bu kitabı elinizin altında mutlaka bulundurun. Yazarın akıcı ve sade dili, öykülerindeki insan odaklı temalar sizi kitabı okumanıza iten birkaç nedenden biri. Hemingway'ın asıl mesleği gazetecilik olduğu için yazarlık daha sonra gelen bir evresi oldu. Olayları gazeteci gözüyle gözlemliyor. Romanlarında kurgudan ziyade gerçeğe yer verir.

Bizzat tanık olduğu hadiseleri keskin gözlem yeteneğiyle kaleminin sivri ucuna yerleştirmek başat özelliği. Öyküleri de bahsettiğim bu özelliklerin kaynağından çıkmıştır. Birbirinden nefis öyküleri okuyarak edebiyat zevkinin doruğuna çıkabilirsiniz.

Kitap sayfası için iletişim: ergul.tosun@ensonhaber.com

İlginizi Çekebilir
Yazar Ahmet Cemal vefat etti
Edebiyatımızın önemli isimlerinden Ahmet Cemal hayata veda etti.
Georges Perec’in Kayboluş romanı
Yazarın tüm zamanların en çok okunan ve tartışılan önemli romanı.
İbrahim Kalın’ın Ben Öteki Ve Ötesi kitabı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kitabı tarihe yeni bir soluk getiriyor.
Özlem Ertan ve Benim Güzel Ölülerim
Özlem Ertan'a yeni kitabı 'Benim Güzel Ölülerim'i sorduk.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

288
Tunceli'de öldürülen teröristler

Tunceli'de öldürülen teröristler

84
YAŞ'ta albaylara terfi şansı

YAŞ'ta albaylara terfi şansı

83
Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

41
Pentagon: ABD imparatorluğu çöküyor

Pentagon: ABD imparatorluğu çöküyor

90
ABD'den Kuzey Kore hakkında çelişkili açıklamalar

ABD'den Kuzey Kore hakkında çelişkili açıklamalar

36
Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçiyor

Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçiyor

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM