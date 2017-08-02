Ernest Hemingway’ın Tüm Öyküleri

20. yy. edebiyatının önde gelen isimlerinden Hemingway, 1899’da dünyaya geldi. Birçok önemli hikâye, roman, oyun kaleme aldı. En önemli eserlerinin başında İspanya İç Savaşı’nı anlattığı Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Silahlara Veda, İhtiyar Adam ve Deniz gibi önemli yapıtları var.

İhtiyar Adam ve Deniz adlı uzun öyküsüyle de 1954’te Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen yazar, 1961 yılında hayata veda etti.

ÖNEMLİ BİR YAZAR

Hemingway, Amerikan Edebiyatının en önemli yazarlarının başında geliyor. Yapıtlarında, kısa ve öz cümleler kurarak okuyucularını sıkmaktan imtina eder. Sevdiğim bir yazar olan Hemingway’ın elime yepyeni bir kitabı geçti. Yazarın bugüne kadar yazdığı bütün öykülerinin yer aldığı kitabı okurlarını bekliyor. Toplam 70 öykünün yer aldığı bu dev kitap, Hemingway’ın şanına yakışacak türden. 870 sayfa gözünüzü korkutmasın lütfen. Zira okumaya başladığınızda satırların bir nehir gibi akıp gittiğini göreceksiniz.

GÖZLEM YETENEĞİ

İyi bir öykü okuruysanız bu kitabı elinizin altında mutlaka bulundurun. Yazarın akıcı ve sade dili, öykülerindeki insan odaklı temalar sizi kitabı okumanıza iten birkaç nedenden biri. Hemingway'ın asıl mesleği gazetecilik olduğu için yazarlık daha sonra gelen bir evresi oldu. Olayları gazeteci gözüyle gözlemliyor. Romanlarında kurgudan ziyade gerçeğe yer verir.

Bizzat tanık olduğu hadiseleri keskin gözlem yeteneğiyle kaleminin sivri ucuna yerleştirmek başat özelliği. Öyküleri de bahsettiğim bu özelliklerin kaynağından çıkmıştır. Birbirinden nefis öyküleri okuyarak edebiyat zevkinin doruğuna çıkabilirsiniz.

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