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Ernest Hemingway’in ödül alan Yaşlı Adam ve Deniz kitabı

Amerikalı yazar Ernest Hemingway, 'Yaşlı Adam ve Deniz' romanında 84 gündür balık yakalamayan yaşlı balıkçı Santiago'nun mücadeleci öyküsünü anlatıyor.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 16:00..
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Ernest Hemingway’in ödül alan Yaşlı Adam ve Deniz kitabı

20. yüzyılın realizm akımın öncülerinden olan Ernest Hemingway, yayımladığı eserlerle adını ölümsüzleştirmiştir.

Amerika Edebiyatı'nın usta kalemi Hemingway’in 1952 yılında yayımladığı ve 132 sayfadan oluşan Yaşlı Adam ve Deniz, 1953’te Pulitzer Ödülü’nü kazandı. Bir sene sonra ise Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülen eser, yazarın ününe ün katmıştır.

Ernest Hemingway’in ödül alan Yaşlı Adam ve Deniz kitabı

100 TEMEL ESER ARASINDA

Bilgi Yayınevi yazarın bütün eserlerini yeniden basarak bu alanda ciddi bir çalışma yaptığını da belirtmiş olalım. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği 100 Temel Eser arasında da yer alan Yaşlı Adam ve Deniz, yalın ve çarpıcı bir yapıttır. Hemingway, kendine has üslubuyla anlattığı nefis roman 1958’de Amerikalı yönetmen John Sturges kamerasından beyaz perdeye taşınmıştır. Ünlü aktör Spencer Tracy’nin oyunuyla dünya sinemalarında yer edinmiştir.

Ernest Hemingway’in ödül alan Yaşlı Adam ve Deniz kitabı

Yaşlı Adam ve Deniz filminin tanıtım afişi

GENERAL FRANCO'YA KARŞI SAVAŞTI

Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Silahlara Veda gibi romanları edebiyat dünyasına kazandıran Hemingway’in eserlerinde realizmin özelliklerine rastlamak mümkün. İspanya İç Savaşı’na gazeteci olarak takip etmiştir. Daha sonra Cumhuriyetçilerin safında yer alarak Franco’ya karşı savaşmıştır. Burada gördüğü büyük insanlık dramlarını "Çanlar Kimin İçin Çalıyor" adlı romanında dile getirmiştir.

Ernest Hemingway’in ödül alan Yaşlı Adam ve Deniz kitabı

Hemingway...

Görme bozukluğu yaşadığı için askere alınmayan usta yazar, Amerikan ordusunda cankurtaran olarak görev almıştır. I. Dünya Savaşı’nda İtalya ve Avusturya sınırında yaralandı, ölümden döndü. Buradaki gözlemlerini ise 1929’da yayımlanan “Silahlara Veda” romanında anlattı. İlk öyküsü “Zamanında” 1925’te yayımlandı.

ÖLÜMÜ ÜZERİNE DEVAM EDEN TARTIŞMALAR

Keskin gözlem yeteneğiyle birleşen satılarında insana dair bulguları ustaca anlatmayı bilmiştir. Eserlerin çoğunda toplumun var olma mücadelesini ve dirençleri yansıtmıştır. Romanlarında, öykülerinde yaşama mücadelesini, kavgaları okurlarına cesur biçimde aktarmıştır.

İspanya İç Savaşı’ndan sonra Küba’ya yerleşen Hemingway, kimi rivayetlere göre evde silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurduğu tartışmaları devam ederken, kimi kaynaklara göre ise intihar ettiği yönündedir.

Ernest Hemingway’in ödül alan Yaşlı Adam ve Deniz kitabı

1961’de hayatını kaybeden yazar, dünya edebiyatına kazandırdığı eserlere günümüzde bile hala çok okunan kalemlerin başında gelmektedir.

YAŞLI ADAMIN BALIK TUTMA SEVDASI

Ernest Hemingway’in az hacimli olan Yaşlı Adam ve Deniz kitabında Gulf Stream’da (sıcak su akıntısı) küçük teknesiyle yalnız başına avlanan yaşlı adam Santiago, tam seksen dört gündür tek bir balık tutmadan dönüyordu.

İlk zamanlarda yanına küçük bir çocuğu yardımcı olarak almıştı. Santiago, uzun zamandan beri balık tutmadığı için ailesi çocuğunu yanından alarak, başka bir balıkçının yanında yardımcı olarak verirler.

Ernest Hemingway’in ödül alan Yaşlı Adam ve Deniz kitabı

Bunun üzerine yalnız kalan ihtiyar balıkçı umudunu kaybetmeden her gün olduğu gibi balığa çıkar. Bütün balıkçılar bol bol balık tutarken yaşlı adam ise her akşam eve eli boş dönüyordu.

Diğer balıkçılar tarafından alay konusu edilen yaşlı balıkçı Santiago’nun şansı bir gün yaver gider ve kocaman bir balık yakalar. Ama umulmadık bir gelişme yaşlı adamın sevincinin yarım kalmasına neden olur.

Bütün kitapseverlerin mutlaka okuması gereken Yaşlı Adam ve Deniz romanı çağdaş klasikler arasındaki müstesna yerini hep korumuştur.

Orhan Azizoğlu’nun usta çevirisiyle…

Yazar: Ernest Hamingway

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

İngilizceden çeviren: Orhan Azizoğlu

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 132

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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