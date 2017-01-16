taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.680
USD
3,7769
EURO
4,0029
ALTIN
146,12
PETR
55,3400

Eroin yapımında kullanılacak kimyasal ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, eroin yapımında kullanılan 810 litre kimyasal madde ele geçirdi.

16.01.2017 - 14:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

köpek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giren ve eroin yapımında kullanılan madde taşıyan bir tırın, İstanbul'a ulaşmak üzere olduğu bilgisi edinildi.

ZEYTİNBURNU'NDA İNCELEMEYE ALINDI

Mahmutbey gişelerinden İstanbul'a girdiği tespit edilen ve Zeytinburnu'nda park edilmiş halde bulunan tır, gümrük muhafaza ekipleri ile narkotik dedektör köpekler "Töki" ve "Misztık" ile detaylı incelemeye alındı.

4 MİLYON 50 BİN LİRA DEĞERİNDE

İnceleme sonucu, toplam 810 litre ve yaklaşık değeri 4 milyon 50 bin lira olan eroin yapımında kullanılan asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.

Şoför ile alıcı firma yetkilileri olmak üzere toplam 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

72
Güvenlik görevlisi Hülya Sancaklı'nın intiharını anlattı

Güvenlik görevlisi Hülya Sancaklı'nın intiharını anlattı

51
Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu

Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu

29
McDonald's et yerine hayvansal yağ kullanıyor

McDonald's et yerine hayvansal yağ kullanıyor

171
Elif Şafak: Benim Türkiye'm de anneannem gibi öldü

Elif Şafak: Benim Türkiye'm de anneannem gibi öldü

347
John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti

John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti

45
Trump'tan Brexit yorumu

Trump'tan Brexit yorumu

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM