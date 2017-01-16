Eroin yapımında kullanılacak kimyasal ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giren ve eroin yapımında kullanılan madde taşıyan bir tırın, İstanbul'a ulaşmak üzere olduğu bilgisi edinildi.

ZEYTİNBURNU'NDA İNCELEMEYE ALINDI

Mahmutbey gişelerinden İstanbul'a girdiği tespit edilen ve Zeytinburnu'nda park edilmiş halde bulunan tır, gümrük muhafaza ekipleri ile narkotik dedektör köpekler "Töki" ve "Misztık" ile detaylı incelemeye alındı.

4 MİLYON 50 BİN LİRA DEĞERİNDE

İnceleme sonucu, toplam 810 litre ve yaklaşık değeri 4 milyon 50 bin lira olan eroin yapımında kullanılan asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.

Şoför ile alıcı firma yetkilileri olmak üzere toplam 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.