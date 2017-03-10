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Eroinman anne yaptıklarından dolayı pişman

Denizli'de hamileyken kullandığı eroin nedeniyle bebeği bağımlı olarak doğan anne; "bebeğimi öyle gördükçe kendimden nefret ediyorum" dedi.

10.03.2017 - 15:31
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denizli

Denizli’de yaşayan ve lisede uyuşturucu kullanmaya başlayan 19 yaşındaki Kardelen U. ile 19 yaşındaki Ali Osman U. geçen yıl evlendi. Evlendikten sonra bağımlılıktan kurtulmak için tedavi gören çift, başarılı olamadı.

Özel bir hastanede 10 Ocak'ta doğum yapan Kardelen U, "Ayaz" adını verdikleri bebeklerinin rahatsızlanması üzerine tekrar tedavi olmaya karar verdi.

Denizli Devlet Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gören çift, ardından İstanbul'da psikiyatr Prof. Dr. Arif Verimli'den terapi almaya başladı.

Eroinman anne yaptıklarından dolayı pişman

"KENDİMİZDEN NEFRET EDİYORDUK"

Madde bağımlılığından kurtulan Kardelen U, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamileliğinin ilk dört ayında kullandığı uyuşturucuya, bebeği doğduktan 15 gün sonra tekrar başladığını söyledi.

Hamileliğinde uyuşturucu kullanması nedeniyle bebeğinde çene titremesi, kasılma gibi bağımlılık belirtilerinin ortaya çıktığını anlatan Kardelen U, "Bebeğimi her öyle gördüğümde kendimden nefret ediyordum. Eşim ve ben kendimizden nefret ediyorduk 'Oğlumuza bunu nasıl yaparız' diye. Hatalarımızın farkına vardık ama biraz geç oldu. Çok büyük ders aldık, oğlumuzla sınandık" diye konuştu.

Eroinman anne yaptıklarından dolayı pişman

"ÇOK PİŞMANIZ"

Denizli'de 16 gün tedavi gördüklerini belirten Kardelen U, "Arif Verimli hocamızın terapisi devam ediyor. İstanbul'dan döndükten sonra eşimle ayrı yaşamaya başladık ve birbirimize toparlanma süreci verdik" dedi.

Bebeklerinin durumunun da şimdi iyi olduğunu dile getiren Kardelen U, "Oğlumuz belki de rahatsız olabilirdi, herhangi bir sorunu olabilirdi. Bu kadar ağır bir şeyi oğlumuza yaşatacak duruma kadar geldiğimiz için çok pişmanız" ifadelerini kullandı.

Eroinman anne yaptıklarından dolayı pişman

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM OĞLUMUN KOKUSU"

Artık madde kullanmadığını ifade eden Kardelen U, "En büyük destekçim ilaç, tedavi veya doktor değil, oğlum ve onun kokusu. Onun kokusu, gülüşü, benim en büyük ilacım" şeklinde konuştu.

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