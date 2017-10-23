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Erol Bilecik'ten Kılıçdaroğlu'na: Göremiyor

TÜSİAD Başkanı Bilecik, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kendilerini eleştirmesine karşılık; "Mesajlarımızı göremiyor" dedi.

23.10.2017 - 10:00
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Erol Bilecik'ten Kılıçdaroğlu'na: Göremiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde; TÜSİAD'ı eleştirerek; "TÜSİAD kimseyi ürkütmeden nasıl bir dil kullanacağı arayışında. İş dünyası daha cesur olmalı çünkü kaybedeceği bir şey yok. Zaten her şeyini kaybediyor." demişti.

BİLECİK, KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP VERDİ

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a verdiği röportajda konuyla ilgili; "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasına açıkçası çok şaşırdım. Kılıçdaroğlu, siyasi gündemin yoğunluğuyla bu mesajlarımızı göremiyor ya da danışmanları tarafından doğru şekilde bilgilendirilmiyor." dedi.

"AKLIN VE MATEMATİĞİN ÜRÜNÜ OLARAK.."

Bilecik, Kılıçdaroğlu'na daha önce verdiği cevapta "Biz bu noktada iki şeye dikkat ederiz. Birisi akıl diğeri matematik. Buna göre konuşuruz. Yani biz bu söylemleri yaparken aklın ve matematiğin ürünü olarak biz bunları ortaya koyarız." ifadelerini kullanmıştı.

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