taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8776
EURO
4,5712
ALTIN
161,32
PETR
62,7100

Erol Evgin: Türkiye'nin temel problemi cehalet

Türkiye'de insanların yarısının evde börek açtığını söyleyen Erol Evgin, cehaletin çözülmeden demokrasinin olmayacağını ifade etti.

18.11.2017 - 10:24
  1. Haberler
  2. Gündem
Erol Evgin: Türkiye'nin temel problemi cehalet

erol evgin

Sanatçı Erol Evgin, Türkiye'de kendisini en rahatsız eden şeyin cehalet olduğunu söyledi.

ÜLKENİN YARISI ATIL VAZİYETTE EVDE BÖREK AÇIYOR

Ülkenin yarısının evde atıl vaziyette börek açtığını ifade eden Evgin, cehalet probleminin çözülmesi durumunda birçok problemin çözülebileceğini sözlerine ekledi.

"15 YIL İÇİMİZE KAPANIP..."

Posta gazetesine konuşan 70 yaşındaki Erol Evgin, "Türkiye’nin en temel problemi cehalet. Cehaleti çözdüğümüz zaman bu topraklarda her şeyi halledebiliriz. Yapılması gereken belli: 15 yıl içimize kapanıp, çağdaş eğitime yatırım yapmak... Cehalet olmasa trafikte binlerce kişi ölmez. Her yaz yüzlerce orman yanmaz. Kadına şiddet biter. Cinsellik sevgiyle buluşur. Kadınlar bu ülkenin yarısı. Ülkenin yarısı, atıl vaziyette evde börek açıyor, başka da bir şey yapmıyor.

"CEHALET KALKARSA DEMOKRASİ GELİR"

Bu cehaleti ortadan kaldırırsak ülkeye demokrasi, insan hakları gelir. Ama sırf bu olmasın diye cehalete prim verenler var. “Ben cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine (anlayış-sezgi) daha çok güveniyorum” diyerek bazıları maalesef cehaletten besleniyorlar." ifadelerini kullandı.

Erol Evgin: Parmak basanla eşit sayılmak adaletsizlik haberi

Erol Evgin: Türkiye'nin temel problemi cehalet

İlginizi Çekebilir
Kemal Kılıçdaroğlu NATO'nun özrünü yeterli bulmadı
NATO tatbikatında yaşanan skandala ilişkin konuşan CHP Lideri, kimsenin Türkiye yöneticilerine hakaret edemeyeceğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ NATO skandalını kınadı
Bakan Bekir Bozdağ, NATO'nun yaptığının alçaklık ve rezillik olduğunu belirterek yaşananları nefretle kınadıklarını söyledi.
İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde, 'ByLock' kullandıkları ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 45 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Park halindeki aracı yakmaya çalışan kişi aranıyor
Park halindeki aracın altına bez koyarak yakmaya çalışan kişi, polisi alarma geçirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlükte

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlükte

49
4 gündür haber alınamayan kadın ortaya çıktı

4 gündür haber alınamayan kadın ortaya çıktı

45
Başbakan Yıldırım'a Hakkari'de yoğun ilgi

Başbakan Yıldırım'a Hakkari'de yoğun ilgi

68
Milli piyade tüfeği eski cezaevinde üretiliyor

Milli piyade tüfeği eski cezaevinde üretiliyor

25
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

64
Kripto FETÖ'cü avında gaza basıldı

Kripto FETÖ'cü avında gaza basıldı

39
Erol Evgin: Türkiye'nin temel problemi cehalet

Erol Evgin: Türkiye'nin temel problemi cehalet

282
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM