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Erol Olçok ve oğlunu şehit edenler cezalandırıldı

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemlerden sorumlu tutulan 4 general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının yargılandığı "Ana Darbe Davası"nda karar çıktı.

DHA | 18.04.2018 - 11:22..
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemlerden sorumlu tutulan, aralarında 4 general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının bulunduğu 14 tutuklu sanığın yargılandığı ana darbe davası karara bağlandı.

12 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, darbe girişimi gecesi İstanbul'da meydana gelen ölümlerden dolayı 5 sanığı da 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar oy birliğiyle alındı.

SANIKLAR DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kartal'da bulunan İstinaf Mahkemesi'nde gördüğü davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı.

12 SANIK "ANAYASAYI İHLAL" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar, eski Kurmay Albay Ahmet Gümüş, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Albay Nabi Gazneli, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık ve eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erol Olçok'un katillerine 43 kez ağır müebbet VİDEO

ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEMEKTEN CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski Tuğgeneral Yüksel Durak'ı, "Görevi kötüye kullanmak" ve "Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına uymamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 6 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıklar Eyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli ayrıca, darbe girişimi gecesi İstanbul'da yaşanan ölüm olaylarından dolayı, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldılar.

EROL OLÇOK VE OĞLUNU ŞEHİT ETMEKTEN SORUMLU TUTULANLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanıklar, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya, darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde şehit eden Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 43 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Mahkeme heyeti, bu 2 sanığı, "Bir suçu kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme ve çocuğun kasten öldürülmesi" suçlarından toplam 43'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Erol Olçok ve oğlunu şehit edenler cezalandırıldı

İLHAN VARANK'IN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULAN SANIK

Darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın kardeşi İlhan Varank ile birlikte 14 kişinin ölümünden sorumlu eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Mahkeme, sanıklar Müslüm Kaya ve Nebi Gazneli'yi Fahretin Yavuz, Murat Demirci ve Jaouad Merroune'ye yönelik eylemlerinden doyalı, "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

5 SANIK AYRICA 6 SUÇTAN 115'ER YIL 10'AR AY CEZA ALDI

Sanıklar Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli, mağdur Mesut Özel, Tahir Bekiroğlu yönelik, "Terör suçu kapsamında kamu görevini kötüye kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 24'er yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi. Bu sanıklar, Tayyar Ertem ve Emine Ertem yönelik "Gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 9'ar yıl, dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'a yönelik "Gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 6'şar yıl 18'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklar bazı firmalara yönelik eylemlerinden dolayı da, "Cebir kullanmak suretiyle gece vakti işyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan 27'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklar Boğaziçi Köprüsü'nde ulaşım araçlarını engelledikleri gerekçesi ile de 35'er yıl hapis cezası verilen sanıklar, bazı şirketlere yönelik eylemleri nedeni ile de, "Haberleşmenin engellenmesi" suçundan 13'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya, "Kara ulaşım araçlarının engellenmesi" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, sanıklardan Şakir Çınar'a, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gerçekleşen, "Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Kararı oy birliğiyle alan mahkeme heyeti, 14 sanığın tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi.

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