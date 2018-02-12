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Ersan Şen: ABD üssü kapatılmalı

ABD'li komutanın tam teçhizatlı olarak teröristlerle poz vermesinin 'tehdit edilme' olduğunu belirten Ersan Şen, Türkiye'deki ABD üssünün kapatılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 04:56..
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Ersan Şen: ABD üssü kapatılmalı

CNN Türk ekranlarında ABD'li komutanların Münbiç'te teröristlerle poz vermesi hakkında konuşan Ersan Şen, ABD'nin Türkiye'yi açıkça savaşla tehdit ettiğini ve üslerinin kapatılması gerektiğini söyledi.

Ersan Şen: ABD üssü kapatılmalı

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİTTİR"

Şen, "Bir korgeneral tam bir savaş teçhizatıyla Menbiç'te teröristleri ziyaret ediyor. Sivil kıyafetle yada üniformayla gelmiyor. Kamuflaşlarıyla gelmiyor. O şekilde yapmasının zannediyorum uluslararası alanda bir anlamı var." dedi.

Ersan Şen: ABD üssü kapatılmalı

Münbiç'te askeri teçhizatla poz veren Amerikalı Korgeneral Paul Funk

ABD'li Korgeneralin tam teçhizatlı giyinerek teröristlerle poz vermesinin, Türkiye'yi tehdit etmek olduğunu belirten Şen, "Şimdi bir uluslararası ülke 11 bin kilometre öteden gelip bizi tehdit edecek, ve açıkça bizimle savaşacağını söyleyecek ve ben ona üs kullandırıcam, yok, olmaz" şeklinde konuştu.

Ersan Şen: ABD'nin Türkiye'deki üsleri kapatılmalı VİDEO

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