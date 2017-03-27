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Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Galatasaray'dan ihraç edilen FETÖ'cü Hakan Şükür'ün canlı yayına bağlanma isteği, Ertem Şener'i kızdırdı.

27.03.2017 - 09:42
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Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Galatasaray, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'i kulüp üyeliğinden aidatlarını yatırmadıkları gerekçesiyle ihraç etti.

YAYINA BAĞLANMAK İSTEDİ

Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Futbol programında Hakan Şükür hakkında verilen ihraç kararı değerlendirildi. Bu sırada yayına bağlanmak isteyen Şükür'e Ertem Şener'den müthiş bir cevap geldi.

"BURAYA HAİNLER BAĞLANAMIYOR"

Şener, "Hakan Şükür yayına bağlanmak istemiş. Şunu söyleyeceğim; Hakan Şükür ve Hakan Şükür gibi olanlara sesleniyorum: Burası Almanya değil, burası Hollanda da değil. Burası Türkiye. Buraya hainler bağlanamıyor.." şeklinde konuştu.

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz İZLE

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

TERÖRİSTLER YAYINA BAĞLANAMAZ

Bu sırada programın yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da "Teröristler yayına bağlanamaz" diyerek FETÖ'nün firari ismine tepkisini gösterdi.

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