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Ertesi gün pasaport randevusu uygulaması başladı

İstanbul'da yoğun olan pasaport randevu sisteminde değişiklik yapıldı. Yeni uygulamaya göre İstanbul'da her gün 4 bin 500 pasaport randevusu alınabilecek.

AA | 29.05.2018 - 13:54..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler." ifadelerini kullandı.

Ertesi gün pasaport randevusu uygulaması başladı

ERTESİ GÜN PASAPORT RANDEVUSU

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da randevu sisteminde, ilave işlem masası temini, kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerinde kota uygulamasına geçilmesiyle "ertesi gün pasaport randevusu" uygulamasına geçildiğini belirtti.

Ertesi gün pasaport randevusu uygulaması başladı

CUMARTESİ GÜNÜ DE RANDEVULAR AÇIK

Cumartesi günlerinin de pasaport randevusuna açıldığını aktaran Soylu, "İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler." açıklamasını yaptı.

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