Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini Bodrum'da anıldı

Bodrum Karya Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ile gerçekleştirilen "Ertuğrul Fırkateyni'nin 128. Yılı Anısına" konulu etkinlik, özel bir okulda yapıldı.

SERGİ AÇILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın konser verdiği etkinlikte, "Ertuğrul Fırkateyni ve Japon Kültürü Sergisi" açıldı.

BOSAV ve Ertuğrul Fırkateyni Kazı Başkanı Tufan Turanlı, yaptığı konuşmada, Ertuğrul Fırkateyni'nin 128 yıl önce battığı olayda Japon halkının Osmanlı denizcilerine yardım ettiğini ve o yıllardan başlayan dostluğun gelişerek devam ettiğini söyledi.

Turanlı, gemideki 609 kişiden 550'sinin şehit olduğunu hatırlattı.Ertuğrul Fırkateyni'nin kaptanı Ali Bey'in torununun kızı Gülümser Yücel de anma programına katıldı.