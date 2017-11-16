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Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da pusuya düşürülen Ertuğrul Bey obasına dönmeyi başardı.

16.11.2017 - 00:01
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Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

Diriliş Ertuğrul dizinin 4. sezonunda aksiyon dinmeden devam ediyor. Obadaki herkes pusuya düşürülen Ertuğrul Gazi'nin öldüğünü sanıyordu.

Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDI

Ertuğrul Bey'in obasındaki halkı ve ailesi umudu kesmiş, yasa bürünmüştü. Düştüğü pusuda verdiği mücadeleyle hayatta kalmayı başaran Ertuğrul Gazi, obasına döndüğünde gözyaşlarıyla karşılandı.

Ertuğrul Bey geri döndü İZLE

HALİME HATUNUN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Başta eşi Halime Hatun ve annesi olmak üzere obadaki tüm halkı, Ertuğrul Gazi'nin düştüğü pusuda öldüğünü zannediyordu. Halime Hatun'un kavuşmasındaki sözleri izleyenleri gözüyaşlı bıraktı.

Halime Hatun: Ya ben öldüm ya da sen dirildin Ertuğrul

 

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Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

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