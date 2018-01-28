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Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olan HDP'li Kürkçü, AKPM'de Birleşik Sol Grup adına yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik haksız ithamlarda bulundu.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 00:02..
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Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

DEV-GENÇ’in eski elebaşısı, 45 yıl önce Kızıldere'de bir samanlıkta saklanarak idamdan kurtulan ve o günden beri lakabı "samanlık solcusu" kalan Kürkçü, son son olarak devletin bütünlüğüne yönelik suçları nedeniyle HDP'liler yargı önüne çıkarılırken bu kez Fransa'ya kaçmıştı.

KAÇTIĞI AVRUPA'DA DA TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR

Avrupa'da Türkiye'ye karşı bölücü ve saldırgan politialarını sürdüren Kürkçü, Suriye'nin Afrin kentinde terör odaklarına yönelik TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne adeta şikayet etti.

Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

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Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

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