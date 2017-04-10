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Ertuğrul Kürkçü de 15 Temmuz'da tanklardan kaçıyordu

Kızıldere olaylarında samanlıkta saklanarak hayatta kalmasını bilen Ertuğrul Kürkçü, 15 Temmuz'da da kendini kurtardı.

10.04.2017 - 11:58
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Ertuğrul Kürkçü de 15 Temmuz'da tanklardan kaçıyordu

Ahaber, 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ndaki görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, birçok konuşmasında 'tankların önüne ilk ben çıkarım' diyen Kılıçdaroğlu'nun tanklara birkaç metre uzaklıktayken havalimanından hızlıca çıkış yaptığı görüntüler yer aldı.

DANIŞMAN O UÇAKTAYDI

Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta yer alan ve o anlara şahit olan Başbakan Danışmanı Abdülkadir Özkan, canlı yayına bağlandı. Kılıçdaroğlu'nun uçakta yaşadıklarını aktaran Özkkan o sırada ilginç bir bilgi verdi.

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ YİNE KAÇMIŞ

Tüm solculuk kariyerini Kızıldere olaylarına borçlu olan Kürkçü, Kızıldere'de çatışmalar çıktığında samanlıkta saklanarak hayatta kalabilen tek kişi olmuştu. Kürkçü, Özkan'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu ile aynı anda havalimanındaymış ancak yine ortalıktan toz olmasını başarabilmiş.

Ertuğrul Kürkçü de 15 Temmuz'da tanklardan kaçıyordu

Ertuğrul Kürkçü de 15 Temmuz'da tanklardan kaçıyordu

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